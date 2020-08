Idrettsprotestene i USA fortsetter

NTB Sport

Fire sluttspillkamper i NHL ble utsatt og i en kunngjøring fra NHL opplyses det at også fredagens kamper i Stanley Cup-sluttspillet utsettes.

– Etter mye diskusjon har NHL-spillerne besluttet at det beste er at vi ikke spiller kveldens og morgendagens kamper som planlagt, står det i uttalelsen fra ligaen NHL og spillerorganisasjonen NHLPA.

– Vi forstår at tragediene som inkluderer Jacob Blake, George Floyd, Breonna Taylor og andre krever av oss at vi anerkjenner dette øyeblikket. Vi lover å jobbe for at sporten vår skal påvirke samfunnet i en positiv retning, heter det videre.

Ligaen støtter avgjørelsen, og kampprogrammet fortsetter etter planen lørdag.

Gikk av banen

Protestene startet i den nasjonale basketballigaen NBA, der sluttspillet avvikles i den såkalte boblen i Orlando i Florida, da Milwaukee Bucks nektet å spille kampen mot Orlando Magic onsdag.

Heller ikke torsdag var det spillere på banen i Orlando, men kampene er trolig i gang igjen lørdag eller søndag, ifølge en talsperson for NBA.

I baseballigaen MLB stilte spillerne fra New York Mets og Miami Marlin opp på banen for deretter å gå av i en synlig protest mot det som beskrives som systemisk rasisme.

Politikk

Den beskrivelsen går ikke hjem hos landets ledelse. Før Donald Trump aksepterte nominasjonen som presidentkandidat på det republikanske partiets landsmøte, langet han ut særlig mot NBA, der protestene startet.

– Jeg vet ikke mye om NBA-protestene. Jeg vet seertallene deres har vært veldig dårlige fordi jeg tror folk er litt lei av NBA. De er blitt en politisk organisasjon, og det er ikke en god ting, sa Donald Trump.

I tillegg til de tradisjonelle amerikanske lagidrettene, har en rekke andre arrangementer blitt utsatt som følge av protestene i kjølvannet av hendelsen i Wisconsin søndag.

