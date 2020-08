Dårlig start for Hovland i PGA-sluttspillet

NTB Sport

Hovland spilte lenge meget godt på åpningsrunden torsdag, og etter åtte spilte hull var han i delt ledelse på banen i Olympia Fields, Illinois. Men en dobbeltbogey halvveis på runden og bogey på de to siste hullene sendte ham nedover på listene.

Førsterunden ble gjort unna på 71 slag, ett over banens par. Dermed var han på delt 14.-plass fire slag bak lederen, men starten på fredagens runde sendte ham videre nedover.

På første hull havnet de to første slagene i roughen, og han misset en parputt fra et par meter på vei mot bogey. På 5. hull kom en ny bogey, og med tre slag over par totalt falt han til delt 34.-plass på lista.

Birdiene sitter langt inne på banen i Illinois. Hideki Matsuyama ledet etter en 67-runde første dag, og japaneren holder på ledelsen etter å ha spilt de seks første hullene fredag på par.

