MLS-protest stoppet fem kamper

I likhet med spillerne i basketballserien NBA, markerte også fotballspillerne i MLS sin protest etter at Jacob Blake ble skutt i ryggen sju ganger av en politimann i Wisconsin søndag.

Atlanta United kunngjorde en uttalelse før den planlagte kampen mot Inter Mami.

– Vi står solidarisk med det svarte samfunnet, med våre spillere, vår by og våre tilhengere i kampen mot rasediskriminering. Vår stemme skal bety forandring, heter det i uttalelsen.

Også ledelsen i MLS markerte sin støtte til protestene.

– MLS fordømmer utvetydig rasisme og har alltid fremmet likhetstanken, men vi må gjøre mer for å få til endring. Vi vil fortsette å jobbe med spillerne og lagene for å utnytte vår kollektive styrke i kampen for likhet og sosial rettferdighet.

