Tokmac Nguen ble superhelt mot Celtic

Og det er ingen tvil om hvem som ble den største helten. 15 minutter før full tid scoret bortelaget seiersmålet, og matchvinner ble Tokmac Nguen.

Celtic presset på for flere mål fa Ferencvaros kontret inn 2-1. Nguen fikk en langpasning i føttene og stormet mot mål i nesten en halv banehalvdel med en Celtic-forsvarer i hælene før han slutt fikk lurt ballen forbi Celtics keeper Vasilios Barkas.

Det var strålende gjort av den tidligere Strømsgodset-spilleren som spilte ensom spiss i Ferencvaros' 4-3-3-system.

Like bra var det da Mohamed Elyounoussi hadde et aldeles strålende forarbeid til Celtics 1-1-scoring. Han var involvert i tre berøringer før han til slutt serverte ballen til målscorer Ryan Christie som klinket ballen i mål med venstrefoten fra rundt 20 meters hold. Den kom åtte minutter ut i 2. omgang.

Like etter fikk Moi annullert et mål for offside. Han lobbet ballen over keeper, men til ingen nytte da dommeren mente at det ikke kunne godkjennes.

I stedet var det altså det ungarske bortelaget som kunne juble for avansement til neste runde.

Kristoffer Ajer og Mohammed Elyounoussi spilte hele kampen for Celtic. Tokmac Nguen spilte 80 minutter for Ferencvaros.

