Slik avsluttes sesongen i 1. divisjon – slutt på kamper mandag og fredag

NTB Sport

Onsdag offentliggjorde Norges Fotballforbund det endelige oppsettet for runde 19 til 30 på nest øverste nivå i norsk fotball.

Serieavslutningen inneholder ingen fredags- og mandagsrunder, slik det har vært mange av så langt. I stedet spilles kampene lørdag og søndag, foruten to onsdagsrunder.

Siste serierunde spilles så sent som 5. desember. Da avgjøres det hvilke to klubber som rykker direkte opp i Eliteserien, og hvilke to som må ta den tunge turen ned på tredje nivå.

Oppsettet ser slik ut:

19. serierunde:

Lørdag 3. oktober, 15.30:

Jerv – Strømmen, Ranheim – Sogndal, Raufoss – HamKam, Sandnes Ulf – Grorud, Stjørdals-Blink – Lillestrøm, Tromsø – Åsane, Øygarden – Ull/Kisa.

Søndag 4. oktober:

Kongsvinger – KFUM Oslo (15.00).

20. serierunde

Søndag, 11. oktober 15.30:

HamKam – Sandnes Ulf, Jerv – Raufoss, KFUM Oslo – Grorud, Sogndal – Tromsø, Strømmen – Kongsvinger, Ull/Kisa – Ranheim, Åsane – Stjørdals-Blink, Lillestrøm – Øygarden (18.00).

21. serierunde

Lørdag 18. oktober, 15.30:

Grorud – HamKam, Kongsvinger – Jerv, Raufoss – Sogndal, Sandnes Ulf – Åsane, Stjørdals-Blink – Ull/Kisa, Tromsø – KFUM Oslo, Øygarden – Strømmen.

Søndag 19. oktober:

Ranheim – Lillestrøm (15.00).

22. serierunde, lørdag 24. oktober 14.00:

Åsane – KFUM Oslo, Strømmen – Raufoss, HamKam – Sogndal (15.30), Jerv – Øygarden (15.30), Kongsvinger – Ranheim (15.30), Stjørdals-Blink – Tromsø (15.30), Ull/Kisa – Grorud (15.30).

Søndag 25. oktober:

Lillestrøm – Sandnes Ulf (15.00).

23. serierunde, onsdag 28. oktober 14.00:

Grorud – Åsane, KFUM Oslo – Ull/Kisa, Raufoss – Lillestrøm (18.00), Sandnes Ulf – Strømmen (18.00), Sogndal – Jerv (18.00), Tromsø – HamKam (18.00), Øygarden – Kongsvinger (18.00), Ranheim – Stjørdals-Blink (20.00).

24. serierunde, søndag 1. november 14.00:

Strømmen – Sogndal, HamKam – Åsane (15.00), Jerv – KFUM Oslo (15.00), Kongsvinger – Raufoss (15.00), Lillestrøm – Tromsø (15.00), Stjørdals-Blink – Grorud (15.00), Ull/Kisa – Sandnes Ulf (15.00), Øygarden – Ranheim (15.00).

25. serierunde, onsdag 4. november 13.00:

Grorud – Strømmen, KFUM Oslo – HamKam, Åsane – Ull/Kisa, Ranheim – Jerv (18.00), Raufoss – Øygarden (18.00), Sandnes Ulf – Stjørdals-Blink (18.00), Tromsø – Kongsvinger (18.00), Sogndal – Lillestrøm (20.00).

26. serierunde, lørdag 7. november 13.00:

Strømmen – Stjørdals-Blink, HamKam – Ull/Kisa (15.30), Jerv – Grorud (15.30), Lillestrøm – Åsane (15.30), Raufoss – Ranheim (15.30), Sogndal – KFUM (15.30), Øygarden – Tromsø (15.30),

Søndag 8. november 15.00:

Kongsvinger – Sandnes Ulf.

27. serierunde, søndag 15. november 13.00:

Grorud – Raufoss, KFUM Oslo – Ranheim, Åsane – Kongsvinger, HamKam – Strømmen (15.30), Sandnes Ulf – Sogndal (15.30), Stjørdals-Blink – Øygarden (15.30), Tromsø – Jerv (15.30), Ull/Kisa – Lillestrøm (18.00).

28. serierunde, lørdag 21. november 13.00:

Strømmen – Ull/Kisa, Jerv – Åsane (15.30), Kongsvinger – Stjørdals-Blink (15.30), Lillestrøm – KFUM Oslo (15.30), Ranheim – HamKam (15.30), Sogndal – Grorud (15.30), Øygarden – Sandnes Ulf (15.30).

Søndag 22. november:

Raufoss – Tromsø (15.00).

29. serierunde, lørdag 28. november 15.00:

Grorud – Kongsvinger, HamKam – Lillestrøm, KFUM Oslo – Øygarden, Sandnes Ulf – Jerv, Stjørdals-Blink – Raufoss, Tromsø – Ranheim, Ull/Kisa – Sogndal, Åsane – Strømmen.

30. serierunde, lørdag 5. desember 15.00:

Jerv – Stjørdals-Blink, Kongsvinger – Ull/Kisa, Lillestrøm – Grorud, Ranheim – Sandnes Ulf, Raufoss – KFUM Oslo, Sogndal – Åsane, Strømmen – Tromsø, Øygarden – HamKam.

(©NTB)