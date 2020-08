Renard stanget Lyon til mesterligafinalen

NTB Sport

Seiersmålet kom etter 67 minutters spill, og det kom bare ett minutt etter at PSG fikk Grace Geyoro utvist etter to gule kort.

Utvisningen og scoringen kom i samme situasjonen. Da Geyoro fikk sitt andre gule felte hun Lucy Bronze på vei framover og laget et frispark, og dødballen ga scoring. Amel Majfri slo et perfekt innsvinget frispark, og fra fem meters hold var Wendie Renard nådeløs. PSG-keeper Christiane Endler var aldri i nærheten av ballen.

Bare sju minutter senere ble også Lyon redusert til ti spillere da Nikita Parris fikk sitt andre gule kort. Begge lag måtte derfor avslutte kampen med én spiller mindre på banen.

Seieren til Lyon betyr at de er klar for sin femte mesterligafinale på rad. De fire første er alle endt med seier.

Lyon slo ut Bayern München i kvartfinalen, og nylig slo de også PSG ut av den franske cupen etter straffesparkkonkurranse.

Uten Hegerberg

Ada Hegerberg var ikke i troppen til Lyon. Kneskaden er på bedringens vei, men sunndalingen er fortsatt ikke frisk nok til å spille kamper.

Karianne Sævik startet på benken for PSG, og der ble hun sittende kampen ut.

I søndagens finale venter Wolfsburg med Ingrid Syrstad Engen på laget. De tok seg til finalen etter 1-0-seier over Caroline Graham Hansens Barcelona.

PSG tok seg til semifinalen etter seier over Arsenal i kvartfinalen.

Skadeskutt

Etter 12 minutter kunne et skadeskutt Lyon ha tatt ledelsen ved Nikita Parris, men avslutningen gikk via en PSG-forsvarer og endte opp like utenfor mål.

PSG startet kampen best, men Lyon kom mer med etter hvert i det som er et tett og intenst oppgjør. Det var en god semifinale som ble spilt på Reale Arena i Spanske San Sebastian. Lyons største sjanse før pause hadde de ved Sara Björk Gunnarsdottir. Hun headet like utenfor fra kloss hold.

I 2. omgang var Lyon det beste laget og vant fortjent selv om også PSG hadde sine muligheter i en frisk sluttspurt.

