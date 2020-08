Leeds henter spansk landslagsspiss

NTB Sport

Etter 16 års fravær i den øverste divisjonen i England er Leeds godt i gang med forberedelsene til Premier League. Nå har den nyopprykkede klubben sikret seg den brasilianskfødte angrepsspilleren Rodrigo Moreno fra Valencia.

Det bekrefter den spanske klubben på Twitter.

Det eneste som gjenstår for at overgangen skal bli 100 prosent klar er at legesjekken bestås og at papirarbeidet blir fullført.

Foreløpig foreligger det ingen opplysninger om verken pris eller lengde på kontrakt, men flere spanske medier mener prislappen ligger på 320 millioner kroner, og at den kan stige med ytterligere 100 millioner gjennom ulike klausuler.

29-åringen, som ble hentet til Valencia fra Benfica i 2014, scoret sju mål på 34 kamper sist sesong. Moreno har de siste sesongene mer eller mindre vært fast inventar på det spanske landslaget og scoret åtte mål på 22 landskamper.

