Mikael Lustig klar for AIK

– Jeg lengter etter å få dra på meg den svartgule trøya, sier den tidligere Rosenborg-backen til klubbens nettsted.

– Jeg prøvespilte for AIK allerede i 2004, og det føles bra at det omsider har ført til noe. Det har vært lenge å vente, men nå er jeg endelig her, sier han.

Han har ikke vært i en svensk klubb siden Rosenborg hentet ham fra Sundsvall i 2008. Han spilte for RBK i tre og et halvt år, inntil Celtic signerte ham. I Glasgow-klubben ble han i over sju år, men siste klubbopphold i belgiske Gent ble mindre vellykket. Der havnet han etter hvert ute i kulden, og nå går han til AIK vederlagsfritt.

Private investorer har satt AIK i stand til å betale landslagsspillerens lønn. Kontrakten varer ut juli 2021.

AIK er på en skuffende 12.-plass i Allsvenskan, og Lustig skal prøve å hjelpe klubben oppover på tabellen.

