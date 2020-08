Matthews spurtet til seier i verdenstourritt

NTB Sport

Sloveneren Luka Mezgec startet spurten i det 247,8 km lange rittet, men australieren passerte ham og vant uten store problemer.

– Jeg visste at Luka ville gå tidlig, så jeg kunne vente rolig. Jeg timet spurten min perfekt, sa Matthews. Mezgec ble nummer to og Florian Sénéchal nummer tre.

Han sparte på kreftene mens mange rivaler brukte energi på å hente inn ulike bruddforsøk, og mot slutten sprakk feltet opp da Matthews' lagkamerat Nils Eekhoff kjørte hardt. Han kom i brudd med Sénéchal, og det så nesten ut til å holde helt til mål, men Eekhoff slakket av så Matthews skulle nå fram.

– Jeg veltet i Milano-Sanremo og tapte seierssjansen på det, og det var tøft mentalt. Jeg visste at jeg var sterk fysisk, og nå er jeg veldig glad etter å ha vunnet i mitt annet ritt etter viruspausen, sa Matthews.

Virussmittet

Bora-Hansgrohe-laget trakk seg for øvrig fra rittet kort før start fordi en av lagets ryttere testet positivt på koronaviruset.

– Vi fikk testresultatet i morges og reagerte umiddelbart, sa lagets lege Jan-Niklas Droeste ifølge cyclingnews.com.

Ingen av lagets ryttere i Plouay var uttatt til Tour de France.

Borgli imponerte

Rasmus Tiller var eneste norske deltaker i rittet med start og mål i Plouay, der det ellers er landeveis-EM denne uka. Mennenes fellesstart avvikles onsdag, med flere norske på startstrek.

I kvinnenes Grand Prix de Plouay over 101,1 km tirsdag gikk seieren til britiske Elizabeth Deignan etter at to ryttere la feltet et drøyt bak seg, men Stine Borgli imponerte ved å komme inn langt framme i den neste gruppa og krysset mål på 10.-plass.

Det lover godt foran kvinnenes EM-ritt torsdag.

(©NTB)