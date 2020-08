Giri trakk seg fra Norway Chess av virusfrykt

NTB Sport

Giri tvitret 19. august at han kun ville stille opp i konkurransen om han følte seg helt trygg for covid-19-viruset. Tirsdag kom meldingen at Giri hadde takket nei, og Duda kommer inn fra sidelinjen.

Giri liker ikke koronautviklingen i Europa og reiser ikke til Norge.

TV 2 skriver at Duda har sagt seg villig til å være ti dager i karantene i Norge før turneringen starter. Det samme har Fabiano Caruana, Levon Aronian og Alireza Firouzja. Den sjette og siste spilleren som deltar er Norges egen Aryan Tari.

Normalt har turneringen hatt ti deltakere.

– Vi har vært i og vil fortsette å ha tett dialog med norske helsemyndigheter. Utøverne og trenerne deres vil, i likhet med tilreisende dommere, gjennomføre den obligatoriske tidagerskarantenen på spillerhotellet i Stavanger, sier prosjektleder Benedicte Westre Skog ifølge TV 2.

Giri er rangert som nummer ti i verden. Duda er rangert som nummer 16.

Norway Chess spilles fra 5. til 16. oktober.

