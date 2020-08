Formel 1-sesongen komplettert med fire løp i november og desember

NTB Sport

Viruspandemien gjorde at sesongen i verdens ypperste motorsportserie kom i gang først i juli, og fram til begynnelsen av november er det berammet løp bare i Europa. Man ventet i det lengste med å offentliggjøre hvor og når sesongen skal avsluttes, men nå er det klart.

Løpet i Istanbul 15. november blir det første i Tyrkia siden 2011. Det blir to løp på Sakhir-banen i Bahrain, 29. november og 6. desember, før sesongen avsluttes med Abu Dhabis Grand Prix 13. desember.

Det betyr at det ikke blir løp i Kina eller Vietnam. Selv om arrangøren ennå ikke formelt har avlyst Vietnams Grand Prix, er det ikke lenger plass i kalenderen.

Det var allerede tidligere klart at det for aller første gang ikke blir løp i Amerika.

– Vi er skuffet over at vi ikke har kunnet besøke alle de planlagte arrangørstedene i år, men sesongen har fått en god start, og vi føler oss sikre på at vi fortsatt vil levere spennende racing til glede for alle våre tilhengere, sier Formel 1-sjef Chase Carey i en uttalelse.

(©NTB)