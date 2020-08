Berge herjet i avbrutt treningskamp

NTB Sport

Nordmannen var involvert i det meste gjestene skapte i sin første treningskamp før den nye sesongen, inkludert kampens eneste mål som ble satt inn av lagkaptein Billy Sharp på keeperreturen etter Berges skudd i det 42. minutt.

Allerede etter fem minutter stormet Berge inn i feltet og ble stoppet på ulovlig vis. Sharp fintet ut keeper, men sendte straffesparket i stolpen.

Litt senere måtte vertenes keeper ta fram en god beinparade for å nekte Berge scoring.

Sharp satte 1-0-målet i tomt bur etter at keeper ga retur på et Berge-skudd. Kraftig regnvær som førte til overvann på banen gjorde at man nøyde seg med en omgang.

– Førstevalgene skulle få 60 minutter og reservene en halvtime, så vi er litt skuffet, men innstillingen var veldig god i den omgangen vi fikk spille, sa manager Chris Wilder i et intervju på klubbens nettsted.

– Sander har kommet raskt i gang i sesongoppkjøringen, slo Wilder fast.

