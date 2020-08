Ronaldinho sluppet fri etter fem måneder i arresten

NTB Sport

Ronaldinho ble fengslet 6. mars etter at han og hans eldre bror Roberto ble anholdt mistenkt for å ha brukt falske pass for å komme seg inn i Paraguay.

Senere ble den tidligere fotballstjernen dømt til å sone husarrest på et hotell i Paraguay, men nå slipper Ronaldinho fri. Det melder nyhetsbyrået AFP.

Ronaldinho skal ha hatt det spesielt tungt i fengselet han var i den første måneden, ifølge en tidligere lagkamerat.

– Han er trist. La oss håpe han slipper ut snart, sa Nelson Cuevas etter et besøk i mars.

Dommer Gustavo Amarilla skal også ha løslatt broren.

(©NTB)