Landslagsspillerne får karantene-unntak – skal leve i «boble» under strengt smittevernregime

NTB Sport

Det opplyser kulturminister Abid Raja til NTB mandag.

– Regjeringen har bestemt at det gis nødvendige unntak i innreise-, karantene- og arrangementsbestemmelsene i covid-19-forskriften slik at landskampen mellom Norge og Østerrike kan gå som planlagt, sier Raja.

– Jeg vil understreke at dette ikke er et generelt unntak for toppidrett eller internasjonale fotballkamper. Dette er et unntak for denne ene kampen, tilføyer han.

Det har den siste tiden rådet usikkerhet rundt hvilke karanteneregler som gjelder for blant andre spillerne på fotballandslaget som kommer hjem til Norge i forbindelse med høstens landskamper.

Norge møter Østerrike på Ullevaal allerede 4. september.

Nå er det altså klart at det blir gitt unntak fra covid-19-forskriften for landslagsspillere som kommer til Norge fra land utenfor Schengen-området. Det berører blant andre landslagskaptein Omar Elabdellaoui og Alexander Sørloth. Begge spiller i Tyrkia.

Uten et slikt unntak, ville de aktuelle spillerne vært pålagt ti dagers karantene etter ankomst til Norge. Det ville gjort det svært vanskelig, om ikke umulig, å delta på den kommende landslagssamlingen.

Får jobbreise-unntak

I covid-19-forskriften åpnes det allerede for unntak fra hovedregelen om ti dagers karantene for profesjonelle idrettsutøvere som kommer til Norge fra land innenfor Schengen/EØS for å jobbe, men ikke karantenefritak. Noe lignende unntak har man imidlertid ikke hatt for personer som kommer fra land utenfor Schengen-området.

Nå blir det i hvert fall gjort et unntak i forbindelse med det kommende møtet med Østerrike.

– En klar forutsetning for at vi gjør dette unntaket, er at det settes i verk omfattende smitteverntiltak i forbindelse med kampen, sier Raja.

Han peker på at Uefas strenge smittevernprotokoll skal følges, i tillegg til at NFF også vil bli pålagt å gjennomføre andre klare tiltak. Statsråden understreker også at unntaket bygger på det unntaket som allerede er etablert for personer på jobbreise innenfor Schengen-området.

Det betyr i klartekst at samtlige landslagsspillerne underlegges en forkortet karanteneperiode mot å avlegge to virustester med fem dagers mellomrom. Forutsatt at den første testen er negativ, kan spillerne utføre arbeid mellom testene, men må være i karantene på fritiden.

Serbia-kampen i det blå

Ifølge kulturminister Raja må de østerrikske spillerne som følge av de strenge smittevernreglene ankomme Norge i eget chartret fly og «være avsondret fra resten av befolkningen».

Også de norske spillerne vil måtte oppholde seg karantene, sett bort fra treninger og kamp.

– Du kan gjerne si at de skal leve i en boble. De kan ikke treffe uvedkommende og heller ikke egne familiemedlemmer i denne tidsperioden, sier Raja.

I oktober kommer Serbia til Ullevaal til det som blir et svært viktig oppgjør i kampen for EM-billett. Hvilke karanteneregler som da gjøres gjeldende, er inntil videre i det blå.

– Den ligger langt fram i tet, og den får vil komme tilbake til. For denne kampen har vi gjort dette ene unntaket, sier kulturministeren.

Han understreker tydelig at unntaket som er gjort i forbindelse med Østerrike-kampen ikke må skape presedens.

Glad Lagerbäck

Landslagssjef Lars Lagerbäck var glad for beskjeden fra statsråden mandag.

– Vi har hatt en god dialog med myndighetene og er veldig glade for at vi kan benytte disse spillerne. Sportslig ønsker vi å ha alle tilgjengelig, og med UEFAs strenge protokoll er smittevernstiltakene ivaretatt på en god måte med jevnlige tester og karantene for spillere og støtteapparat, sier han i en kommentar til NTB.

Det norske landslaget reiser videre til Nord-Irland etter møtet med Østerrike.

(©NTB)