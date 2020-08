NTB Sport

Warholm har selv den norske rekorden. I 2017 løp han på 44,87 i Florø.

Thomas Schönlebe har europarekorden på øvelsen. Han løp på tiden 44.33 for Øst-Tyskland i 1987.

Løpet kom under to timer etter at Warholm forbedret sin egen europarekord på 400 meter hekk.

– Kan vi løpe 400 flatt også? Leif (Olav Alnes) tror det, skrev Warholm på Instagram.

