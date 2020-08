Sterk åpning ga godkjent runde for Hovland i Massachusetts

NTB Sport

Ved ferdigspilt runde ligger han som på delt 42.-plass i den første sluttspillsturneringen i PGA-touren. Han endte dagen tre slag under par og er -7 etter tre runder.

Hovland startet dagen sterkt. Etter par på første hull ble det tre strake birdies for Oslo-gutten. Etter par på hull fem, ble det ny birdie på sjette hull. Tre nye par sørget for at Hovland var fire slag under par etter halvspilt runde i Massachusetts.

Golfstjerna fikk derimot en tung start på de siste ni hullene med en bogey på hull ti, men rettet det umiddelbart opp med en birdie på hull elleve. Etter par på hull tolv ble det derimot ny bogey på hull 13.

Så ble det tre par, før han avsluttet dagen med bogey og birdie på hull 17 og 18.

Mannen fra Ekeberg i Oslo startet dagen på delt 47.-plass etter å ha gått fredagens runde ett slag under par.

Turneringens leder før tredje runde, Dustin Johnson, hadde akkurat startet da Hovland var ferdigspilt for dagen.

