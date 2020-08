Glimt suser videre med 6-0 mot Start: – En maktdemonstrasjon

NTB Sport

De ledet riktignok 2-0 til pause, men det er minuttene før timen var spilt alle vil huske etter lørdagens kamp.

Først skjøt Jens Petter Hauge et straffespark i nettet i det 53. minutt før Philip Zinckernagel skjøt ballen i lengste hjørne minuttet senere. Kun to minutter etter det igjen fikk Hauge kampens andre nettkjenning, denne gangen fra hode. I det 60. minutt avsluttet Victor Boniface den strålende Glimt-perioden.

Målet var også Bonifaces andre for dagen. Han sendte laget i ledelsen i første omgang, mens Patrick Berg doblet ledelsen for pause.

– Når vi bestemmer oss for å være ett lag er det en maktdemonstrasjon, sa trener Kjetil Knutsen til Eurosport etter kampen.

– Det er fint å være på benken. Kvalitet i angrepene, Start gir litt opp, det blir brutalt for de.

Dermed fortsetter Bodø/Glimts seiersmarsj. Seieren var lagets 13. på 15 forsøk denne sesongen. Med en kamp mindre spilt har de sju poeng ned til Molde på andreplass. Neste søndag møter de Sarpsborg som lørdag var sjanseløs mot Kristiansund.

– Ikke bra nok

For Start ser det derimot verre ut. Etter seier mot Vålerenga forrige runde ble de satt kraftig på plass av Glimt. Til tross for en kamp mer spilt enn de andre bunnlagene, ligger de nest sist på tabellen.

– Det er ikke bra nok, det holder ikke. De viser hvor gode de er i starten av andre omgang, da henger vi ikke med i det hele tatt, sa startspiller Vegard Bergan..

– Vi ble enig i første omgang at vi skulle gi det vi hadde. Men vi kan ikke si at det var det som skjedde, vi ble kjørt over.

Neste uke kan de derimot få en oppløftende kamp da de tar imot det absolutte bunnlaget Aalesund.

– Det blir viktig. Vi må se på og rette på det vi ikke fikk til i dag, sa Bergan.

Berg-sjanser.

Berg var nær ved å gi Glimt en drømmestart på kampen. etter halvminuttet spilt fikk han skutt fra sekstenmeteren. Ballen går derimot litt for rett på keeper Amund Wichne som sendte ballen over.

16 minutter senere fant derimot hjemmelaget veien helt inn til nettmaskene. Victor Boniface headet ett strålende innlegg fra Zinckernagel i nettet.

Kvarteret etterpå fikk Berg nok en stor mulighet. Etter ett innlegg fikk han ballen fra 10-12 meters hold. Han smalt til og traff innsiden av stolpen, men fikk ikke uttelling.

Det skulle derimot ikke gå lang tid før Berg fikk ballen i nettet. Ett hjørnespark fra Zinckernagel gikk via Starts Jesper Daland til bakerste stolpe, der Berg kom løpende inn og kunne sette sitt tredje mål for sesongen.

– Det er blitt rollen min. Det faller ofte baller der så det er min oppgave å være der og det var jeg nå, så det var godt, sa Berg til Eurosport i pausen.

Gylne minutter

Fem minutter etter pausen pekte dommer Tommy Skjerven på straffemerket etter at Zinckernagel ble felt av Eirik Wichne. Dermed fikk tvilling Amund oppgaven å stanse Hauges straffespark. Det klarte han ikke, ballen gikk lengst nede i venstre hjørne og i mål.

Deretter smalt det. Zinckernagel ble spilt gjennom, med måtte ta seg en strafferunde inne i feltet før skjøt ballen i lengste hjørne og økte ledelsen til 4-0. To minutter senere sto Hauge rolig på bakre stolpe og kunne rolig heade et hjørnespark i motsatt hjørne.

– Det er en sinnssyk rå heading. Jeg står og venter og er kontant. Det var deilig å sette den. Det er perfeksjon, sa Hauge.

Men Glimt ga seg ikke der. Før kvarteret var spilt i andre omgang sto det 6-0 på måltavla. Igjen var det Zinckernagel som ble spilt gjennom. Denne gangen slo han inn til Boniface som scoret igjen.

Etter dette gikk det roligere på Aspmyra og Glimt kunne enkelt kontrollere inn til nok en triumf.

(©NTB)