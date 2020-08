Fossesholm utklasset konkurrentene og vant i Toppidrettsveka: – Helt rått

NTB Sport

Tittelforsvarer Udnes Weng startet dagen med et stort forsprang til Helene Marie Fossesholm, men tidlig viste 19-åringen at hun hadde bedre dagsform enn lederen og alle de andre som stilte til start i Granåsen.

Løpet til Fossesholm var kanskje den beste prestasjonen i årets Toppidrettsuke i Trøndelag.

– Det hadde vært morsomt å se hva som hadde skjedd om Therese hadde vært her. Jeg tror dette var et palløp i verdenscupen, sa Tiril Udnes Weng til NTB.

Udnes Weng var full av beundring av stortalentet Fossesholm etter målgang.

– Fremtida er lys, det er sikkert. Det er helt rått. Therese (Johaug) er unik, men hun der er nesten like unik, sa Udnes Weng om Fossesholm til NRK.

Klar

– Jeg er veldig fornøyd. Jeg kjente meg bra i dag og fikk til et bra løp. Jeg gikk passe hardt i motbakkene og jaget på nedover og over kulene, sa Fossesholm til NTB.

– Tiril Udnes Weng kaller dette et palløp om det hadde vært i verdenscupen?

– Du, det er vanskelig for meg å si. Alle de beste i verden er ikke her, og det er vrient å spå, men jeg var helt klart fornøyd med løpet mitt ja, sa 19-åringen fra Eiker.

Forrykende

Fossesholm startet i et forrykende tempo og tok fort igjen avstanden på ni sekunder opp til Mathilde Myhrvold som lå på 2.-plass før lørdagens avslutningsetappe. Ved passeringen ved 1,5 kilometer hadde Fossesholm også tatt innpå elleve sekunder på ledende Udnes Weng.

Ved passeringen på fem kilometer hadde Fossesholm allerede tatt over ledelsen. Forspranget på 42 sekunder var mer enn spist opp av stortalentet, som ledet sammendraget 5,1 sekunder foran Udnes Weng halvveis i løpet.

I mål var ledelsen økt til 1.12.4 og Fossesholm kunne juble over en suveren seier. Det ble en langt tøffere dag for Udnes Weng, men hun klarte likevel å sikre inn 2.-plassen, drøyt ti sekunder foran Myhrvold.

– Betyr det noe som helst å vinne et etappeløp som Toppidrettsveka?

– Det er klart det. Det er god motivasjon å ta med seg videre inn mot høsten. Det er mye jobb som skal legges ned før åpningsrennene på Beitostølen, og jeg føler at jeg har tatt et steg siden i fjor og synes at jeg fikk vist det her i dag også. Men det er til vinteren det gjelder å vise det. Ikke nå, sa Fossesholm.

