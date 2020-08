Northug innrømmer omfattende rusproblem: – Jeg trenger hjelp

NTB Sport

Fredag møtte den tidligere langrennsstjernen pressen for første gang etter at han sist torsdag ble stoppet av en politipatrulje i 110-sonen på E6 ved Gardermoen. Pressekonferansen fant sted på et hotell i Trondheim.

– Jeg har et alvorlig rusproblem bestående av alkohol, narkotika og piller i forbindelse med periodevis hard festing. Det har blitt mye hard festing i det siste. Jeg har ikke tatt det på alvor, fornektet det og skjult det for dem rundt meg. Konsekvensen er at det har blitt svært alvorlig og omfattende, sa Northug.

– Slik sett er jeg glad for at politiet stoppet meg. Det ga meg en ordentlig vekker, sa han og gjorde det klart at han vil ta sin straff.

I seks minutter leste Northug opp en forhåndsskrevet uttalelse. Deretter svarte han på spørsmål i nesten 40 minutter.

Spenningsjakt

Han beklaget situasjonen han har havnet i overfor familie, venner og samarbeidspartnere.

– Jeg har sviktet igjen og vil si unnskyld til alle det angår, sa Northug.

– Jeg har gjort mye jeg skammer meg over i jakten på spenning og intense opplevelser. Nå har det gått over styr, og jeg trenger hjelp, fortsatte han.

Den tidligere langrennsstjernen viser til at han har vært med på mange artige prosjekter, men at han ikke alltid har hatt det godt med seg selv.

– Jeg mangler den struktur i hverdagen som jeg hadde som utøver, sa Northug, som mener han har blitt del av et «feil miljø».

Trenger hjelp

34-åringen avviste videre at han rørte dop eller narkotika da han var aktiv, og han skal heller ikke ha hatt rus i kroppen i skirenn etterpå.

– Jeg klandrer ingen. Dette er min egen feil. Jeg venter ingen sympati. Jeg har bare meg selv å klandre, sa Northug.

Nå ser skiprofilen at han trenger hjelp.

– Jeg innser jeg trenger profesjonell hjelp og er glad Olympiatoppen har stablet et opplegg som involverer psykologer og medisinsk personell, sa 34-åringen.

Hvilken form for hjelp han får, ville ikke Northug forskuttere. 34-åringen sier det i øyeblikket handler om å ta en dag av gangen. Han har den siste tiden bodd i Oslo, men vil nå framover ha base i Trondheim. Han beskrev flyttingen til Oslo som at det «ikke var gunstig for meg».

Begynte i fjor vinter

Northug sa på pressekonferansen at han prøvde kokain for første gang i januar 2019. Da skal han også ha festet som hardest. Nå trekker idrettsprofilen seg fra alle oppdrag og arrangementer i høst.

– Behandlingen og min tilstand avgjør når jeg er klar for oppgaver igjen, sa han.

Northugs fart ble målt til 168 kilometer i timen og politiet fant grunn til å mistenke 34-åringen for å kjøre i ruspåvirket tilstand. Northug avviste på pressekonferansen at han var ruset på vei fra Trysil torsdag.

– Jeg følte meg ikke ruset da jeg dro fra Trysil.

Samtidig vedgikk han at han kjørte i over 200 km/t i timen i 80-sonen på vei hjem fra arrangementet.

– Jeg var også dum nok til å filme det på telefonen, sa Northug, som også innrømmet at han hadde 40.000 kroner i kontanter i bilen. Det forklarte han med at han hadde vekslet utenlandsk valuta etter en ferietur til Spania.

Rundt ti gram kokain

Politiet fant deretter kokain og sovemedisiner i Northugs bolig. Den tidligere langrennsprofilen opplyste fredag at det skal ha dreid seg om rundt ti gram kokain.

Northug sier at han ikke hadde det godt etter å ha blitt løslatt sist torsdag, og den siste uken har vært «kanskje den tøffeste uka i mitt liv».

– Jeg ble sittende utover natta, hadde det jævlig og tenkte på hvordan jeg skal ta tak i dette, sa skiprofilen.

34-åringen er siktet for fartsovertredelse, kjøring i påvirket tilstand og oppbevaring av narkotika. Northug var fredag klar på at han er forberedt på at det kan ende med ubetinget fengsel. Likevel tror han det kan være positivt for ham at han ble stoppet, og han svarte bekreftende spørsmål på om han ser for seg en framtid uten alkohol og festing.

– Ja, absolutt. Å få hjelp er viktig, og å ha flinke folk rundt meg. Da ser jeg lyst på et bra liv etterpå, var det siste han sa i den 45 minutter lange seansen.

(©NTB)