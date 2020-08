Gresk politi: United-kaptein Maguire i slagsmål med flere politibetjenter etter pågripelsen

NTB Sport

Maguire er på ferie på den greske ferieøya Mykonos. Fredag formiddag kom det rapporter fra lokale medier om at Premier League-stjernen ble pågrepet i morgentimene. United.no var først ute med å omtale saken i Norge.

I en uttalelse gresk politi har sendt ut fredag kveld opplyser de at det oppsto et slagsmål på politistasjonen etter at tre britiske menn ble pågrepet.

Ifølge politiet motsatte britene seg pågripelse og gikk til verbale angrep på politiet da de ble pågrepet, og en politimann skal ha blitt slått i ansiktet.

Slagsmål på politistasjonen

Inne på selve politistasjonen skal det deretter ha oppstått ytterligere et slagsmål.

– De tre motsatte seg iherdig pågripelsen, dyttet og slo tre politibetjenter, opplyser gresk politi.

Bakgrunnen for at Maguire ble pågrepet skal være et slagsmål utenfor en gresk bar. De to andre som er pågrepet skal være Maguires bror og en venn av dem.

Manchester United har ifølge flere britiske medier, deriblant Sky News, sendt ut en uttalelse i sakens anledning:

– Klubben er klar over en hendelse som involverer Harry Maguire i Mykonos i går natt. Det er opprettet kontakt med Harry, og han samarbeider fullt og helt med greske myndigheter. På nåværende tidspunkt vil ikke klubben gi noen ytterligere kommentar.

Ble kaptein i vinter

Maguire har vært en av United-manager Ole Gunnar Solskjærs mest betrodde menn etter at han kom fra Leicester i fjor sommer. Overgangssummen lå på rundt 900 millioner kroner.

På en sesong i Manchester-klubben har Maguire allerede rukket å spille 55 kamper, og midtstopperen fikk kapteinsbåndet på permanent basis allerede i januar.

