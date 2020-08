Elverum forbereder seg på mesterliga – håper på karantene-unntak

NTB Sport

Torsdag ble det kjent at Haslum og ØIF Arendal ser seg nødt til å avstå fra spill i Europa i høst. Årsaken er koronapandemien og konsekvensene den har fått.

Klubbene oppgir smittevernhensyn, økonomihensyn og de strenge norske reglene for utenlandsreiser som begrunnelse for beslutningen.

De samme reglene må i utgangspunktet Elverum forholde seg til når startskuddet for mesterligaen går i neste måned. Gruppespillet innledes på hjemmebane mot portugisiske Porto 17. september, og en uke senere er det bortekamp mot Vardar i Nord-Makedonia.

Elverums daglige leder Mads Fredriksen bekrefter overfor NTB at klubben forbereder seg på mesterligaspill som planlagt. Spørsmålet er samtidig hvilke karanteneregler spillerne blir underlagt etter hjemkomst fra Makedonia.

Håper på unntak

I likhet med Norges Fotballforbund, som jobber med å avklare tilgangen på spillere til høstens viktige landskamper, venter Elverum på en avklaring rundt om det kan gjøres et unntak fra den generelle karantenebestemmelsen om ti dagers karantene etter hjemkomst.

I covid-19-forskriften åpnes det for at profesjonelle idrettsutøvere som kommer til Norge fra røde Schengen-/EØS-land for å jobbe kan underlegges en forkortet karanteneperiode mot å avlegge to virustester med fem dagers mellomrom. Forutsatt at den første testen er negativ, kan spillerne utføre arbeid mellom testene, men må være i karantene på fritiden.

Noe lignende unntak foreligger imidlertid ikke for personer som kommer fra land utenfor EØS/Schengen-området. Nord-Makedonia, der Elverum skal spille 24. september, tilhører ikke Schengen.

Elverums daglige leder er klar på at dersom myndighetene åpner for at det gis adgang til å følge det nevnte jobbreise-unntaket også for lagets tur til Makedonia, er det gjennomførbart for klubben.

– Vi må opptre mer isolert mer enn vi pleier, men det skal ikke være noe problem, sier Fredriksen.

Avventer svar

Hvordan det stiller seg dersom regelen om ti dagers karantene etter hjemkomst fra land utenfor Schengen står fast, vil han imidlertid ikke forskuttere.

– Det diskuterer vi når FHI (Folkehelseinstituttet) har svart, sier han.

Det er ventet at myndighetene i løpet av kort tid kommer med sin vurdering av karantenesituasjonen rundt idrettsutøvere som kommer til Norge.

Elverum møter også polske Kielce, franske Paris Saint-Germain, hviterussiske Brest og ungarske Szeged i gruppespillet.

(©NTB)