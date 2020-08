Bystrøm vrakes likevel til Tour de France

NTB Sport

Bystrøm måtte bryte den fjerde etappen av oppkjøringsrittet Critérium du Dauphiné nylig. Kroppen til rogalendingen spilte ikke på lag. Det gjør at lagledelsen nå gjør helomvending og vraker Bystrøm til Tour de France.

28-åringen sier til TV 2 at han «egentlig forstår det», men at han likevel er litt skuffet over avgjørelsen.

– Jeg har blitt vraket før, jeg, så dette har jeg vært gjennom før. Laget har store ambisjoner i sammendraget med Tadej Pogacar. De må derfor ha noen som de kan stole litt mer på, og som de er trygge på at kan gjøre en god jobb for laget. Når jeg ikke beviser det i Dauphiné, så skjønner jeg at de blir urolige, sier Bystrøm.

Tour de France starter om åtte dager i Nice. Bystrøm ble bekreftet på UEA-laget i slutten av juni, men nå har pipen fått en annen lyd.

– Det er vanskelig å være uenig. Om jeg hadde vært lagleder, så hadde jeg nok stusset litt selv. Samtidig føler jeg at jeg ville klart meg fint i Touren. Formen er grei, men det var et sjokk for kroppen å komme inn i Dauphiné som første løp etter korona-pausen, sier Bystrøm.

Søndag sykler Bystrøm i NM.

