Halfvarsson vil hjelpe kompisen Northug

Det sier Halvarsson i et intervju med svenske Aftonbladet.

Langrennsprofilen er blant dem som har en samarbeidsavtale med Petter Northug. Den har han så langt ikke besluttet hva han skal gjøre med.

– Om en kompis har det vanskelig, vil man hjelpe til. Det er ikke sånn at jeg kan gjøre mer enn at han hører fra meg. Samtidig er sikkert noen som mener at jeg burde avsluttet (avtalen) umiddelbart, sier Halfvarsson til Aftonbladet.

31-åringen bekrefter at han har vært i kontakt med Northug etter at den norske skiprofilen ble stoppet i fartskontroll og deretter siktet for ruspåvirket kjøring og oppbevaring av narkotika.

– Det jeg har gjort, er at jeg har hørt hvordan det går med ham, litt raskt på melding. Jeg skrev til ham og hørte hvordan det var. Vi har hatt litt kontakt, sier Halfvarsson.

Northug skal ha gitt uttrykk for at han hadde det tungt, men at han skulle gjøre det han kan for å komme seg gjennom situasjonen han har havnet i.

Halfvarsson sier han gjerne bidrar med støtte i den tunge tiden.

