Grei start for Skarpnord, mareritt for Daffinrud i British Open

Daffinrud innledet med en dobbeltbogey og måtte på de ni første hullene tåle ialt tre dobbeltbogeyer og en firedobbelt bogey. Da hun rullet inn bogeyputten på 18. hull var det med hennes 85. slag for dagen. Hun er 14 slag over par og sist på resultatlista.

Hun var 11 slag over par halvveis, men nøyde seg med tre bogeyer på de ni siste hullene.

For Skarpnord ser det atskillig lysere ut, men også hun måtte tåle et par dobbeltbogeyer. For øvrig ble det to bogeyer og tre birdier. Med 74 slag er hun foreløpig på delt 47.-plass.

Det er vanskelige forhold på banen, og torsdag ettermiddag var bare to spillere under par på sin runde.

Både Skarpnord og Daffinrud var kvalifisert til den stjernestinne turneringen i Skottland på bakgrunn av sine prestasjoner på europatouren. Daffinrud trengte 85 slag for ¨ta seg

