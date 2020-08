Fossesholm best på første etappe i Toppidrettsveka

NTB Sport

Junioren slo fjorårsvinner Tiril Udnes Weng med 5,5 sekunder på 20 kilometer klassisk rulleski.

Fossesholm avsluttet meget sterkt på vei mot dagens beste tid. Mathilde Myhrvold ble nummer tre, slått med 19 sekunder.

19-åringen lot seg ikke affisere av tunge frafall fra løpere som Therese Johaug, Heidi Weng, Ragnhild Haga og Maiken Caspersen Falla.

– Det tenkte jeg ikke på. Jeg dro hit for å få tre gode økter i banken, og jeg skal gjøre mitt beste uavhengig av hvem som er på startstrek. Dessuten er jo for eksempel Tiril (Udnes Weng) med, og hun vant Toppidrettsveka sammenlagt sist år. Det er ingen pingledamer jeg har med å gjøre i år heller, sa Fossesholm til NTB etter de 20 kilometerne mellom Ulvan og Fillan på øya Hitra i Trøndelag.

Gliste

Eiker-ekspressen var som vanlig i godt lune etter løpet. Hun passerte litt bak de beste i starten på løpet, men gikk seg opp i tet etter hvert.

– Dette var kjempemorsomt! Det var brutalt å skulle holde tempoet og farten oppe i 20 kilometer, men det måtte alle. Det var moro med god stemning i løypa, og det hjalp meg til å holde farten oppe helt inn, sa Fossesholm til NTB.

Hunmener at hun er i minst like bra form som hun var under Blinkfestivalen for 14 dager siden.

– Jeg liker å være form hele tiden. De færreste legger opp til toppform her, men vi trener jevnt og bra.

Ikke sykling

Etter Toppidrettsveka drar Helene Marie Fossesholm på landslagssamling i Meråker. Deretter var planen NM i terrengsykling i Brumunddal.

– NM er dessverre avlyst. Det får jeg ikke gjort noe med. Nå ser jeg fram til fortsettelsen på Toppidrettsveka, sa Fossesholm.

Toppidrettsveka fortsetter med sprint i Aure på Nordmøre fredag og avsluttes med jaktstart i Granåsen i Trondheim lørdag.

(©NTB)