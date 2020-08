Bolaños presentert som Start-spiller via videolink

NTB Sport

Ballkunstneren, som i sin første periode som Start-spiller var en av eliteseriens store profiler og en stor publikumsyndling for Start-fansen, ble nylig seriemester med Deportivo Saprissa i hjemlandet. 36-åringen ble også toppscorer og årets spiller.

Snart er han klar for comeback i Start-trøye.

– Jeg har mange gode minner fra sist jeg var i Start, og det beste var nok da vi vant mot Rosenborg. Jeg gleder meg til å spille mot dem igjen, sa han via videolink, ifølge Starts nettsted.

Erfaring

– Jeg er mer erfaren, det er vel den største forskjellen fra da jeg dro i 2010. Jeg hadde en god sesong og er i god form. Jeg trenger selvsagt et par dager på å bli kjent med nye lagkamerater og med spillestilen.

Han sier at han vil gjøre sitt beste for å hjelpe laget å berge plassen i Eliteserien.

– Det er utrolig gøy og spennende å få en slik spiller til klubben. Vi gleder oss til å se ham på banen her igjen, sier sportslig leder Atle Roar Håland.

Han sier at man har jobbet med overgangen en god stund.

Gleder seg

– Han er et navn som har vært på blokka her nesten siden han forlot klubben, men etter at vi fikk et slags gjennombrudd for noen dager siden gikk det ganske fort.

Bolaños har mange landskamper for Costa Rica og har vært med i tre VM-sluttspill. Trener Joey Hardarson gleder seg til å kunne sende ham på banen.

– Det er fantastisk å få inn en slik rutinert kvalitetsspiller. Han kan bidra med masse. Han har enorm erfaring, og jeg håper de unge spillerne våre suger til seg den læringen de kan mens han er her, sier han.

(©NTB)