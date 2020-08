NFF varsler annullert sesong for flere ligaer uten grønt lys tidlig i september

NTB Sport

Det varsler Norges Fotballforbunds konkurransedirektør Nils Fisketjønn i et innlegg på fotball.no onsdag.

Helseminister Bent Høie har tidligere varslet at en ny vurdering av smittesituasjonen er ventet den første uken i september. Innholdet i den vil påvirke mulighetene for en ytterligere gjenåpning av breddeidretten.

På det tidspunktet begynner det samtidig for alvor å brenne et blått lys for gjennomføringen av noe som ligner en fotballsesong i lavere divisjoner.

«Når det gjelder de ligaene som ikke er i gang, er det, som kjent, utarbeidet alternative konkurranser med en kortreise puljeinndeling. Om dette lar seg gjennomføre betinger at myndighetene åpner for normal trening og kamper første uken av september», skriver NFF-direktør Fisketjønn onsdag.

«Blir det ikke åpnet da, vil turneringene bli suspendert. Konsekvensen av suspensjon er at vi starter opp igjen i 2021 med samme lag som i 2020», utdyper han.

Ingen Høie-løfter

På spørsmål fra NTB om når man senest må komme i gang med kamper i 2. divisjon kvinner og 3. divisjon menn for å komme i havn med de sesong-scenarioene som nå foreligger, vil ikke NFF-toppen peke på noen bestemt dato.

«Veldig vanskelig å spå rundt dette. Store variasjoner landet rundt. Ber om forståelse for det. Første steg for i det hele tatt å få til noe, er at vi får tillatelse til å trene i starten av september», skriver Fisketjønn i en sms.

Om myndighetene kommer med klarsignalet fotballen håper på om mindre enn to uker, er i det blå. Helseminister Bent Høie ga ingen løfter i et intervju med NTB i forrige uke.

– Vi får en ny vurdering av smittesituasjonen den første uken i september. Da vil vi vurdere om vi kan ta ytterligere steg i åpningen av Norge. Og da er idretten og breddeidretten en del av de vurderingene, sa han da.

Deler utålmodigheten

Leder Kari Lindevik i Divisjonsforeningen, som blant annet representerer kubbene i 3. divisjon for menn, har tidligere vært klar på hvilken dato som gjelder dersom sesongen skal «reddes» på fjerde nivå i norsk fotball.

– Får vi ikke lov av myndighetene, og er vi ikke i gang innen 18. september, må vi dessverre si at sesongen 2020 utgår, sa hun til NTB nylig.

For 3. divisjon er følgende plan skissert dersom sesongen kommer i gang: De seks avdelingene i divisjonen deles i to slik at de utgjør 12 avdelinger a sju lag. I hver av disse spilles det enkel serie, før avdelingsvinnerne møtes til opprykkskvalifisering. I så fall rykker i alt seks lag opp på nivå tre, slik planen hele tiden har vært. Også nedrykk skal gjennomføres.

Torsdag skriver konkurransedirektør Fisketjønn at diskusjonene rundt opp- og nedrykksbestemmelsene «er kompliserte fordi det også omfatter nivået over og kretsseriene under samt at beslutninger kan utfordre prinsippene om fair play».

Eventuelle beslutninger rundt opp- og nedrykk må også vurderes av lovkomiteen i NFF før de avgjøres i forbundsstyret.

