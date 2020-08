Fifas etiske komité frikjente Infantino

NTB Sport

Sveitsisk påtalemyndighet innledet i juli etterforskning av Infantino og hans forhold til riksadvokaten Michael Lauber, som er mistenkt for samrøre og embetsmisbruk i forbindelse med korrupsjonsetterforskninger.

I en uttalelse på Fifas nettsted onsdag gjør Maria Claudia Rojas, leder av det etterforskende kammer i Fifas etiske komité, det klart at man har sett på beskyldningene mot Infantino og konkluderte med at det ikke foreligger bevis for at Infantino har forbrutt seg mot det etiske reglementet.

– Basert på den tilgjengelige informasjon er det intet som indikerer brudd på Fifa-reglene, og noen av elementene omfattes ikke engang av Fifas etiske reglement. Det er ingen grunn til noen form for sanksjon, inkludert en midlertidig suspensjon, skriver Rojas.

Det gjøres klart at man har fått tilgang til offisielle etterforskningsdokumenter.

Lauber, som har hatt overordnet ansvar for korrupsjonsetterforskningene mot fotballtopper, har for øvrig søkt avskjed og slutter i jobben 31. august.

Infantino har benektet å ha gjort noe galt og har kalt etterforskningen «absurd».

