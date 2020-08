PSG-stjerne før semifinalen: – Vi må spille vårt beste

NTB Sport

– De er et ungt lag og er fryktløse. De dominerte kvartfinalen mot Atlético Madrid. Vi vet vi må spille vårt beste. Nå til dags kommer man ingen vei om man stoler på omdømmet sitt, sier Marquinhos til Uefa.com.

Brasilianeren, som har vært en viktig brikke i PSG siden ankomsten i 2013, vet at semifinalen fort kan bli like tøff som kvartfinalen mot Atalanta. PSG snudde kampen mot det italienske overraskelseslaget med to mål på overtid.

1-1-målet scoret Marquinhos selv, et mål stopperen beskriver som et av de mest minneverdige øyeblikkene i PSG-karrieren. Nå håper han å toppe det hele med et mesterligatrofé den franske storklubben har siklet etter lenge.

– Vi sikter mot å vinne dette trofeet. Vi har lyst på det og drømmer om det. Det kommer til å bli et slit, det kommer ikke til å være lett, så det er ikke nok å bare drømme om det.

Dersom PSG kommer seg videre fra tirsdagens semifinale mot Leipzig, venter enten Bayern München eller Lyon i mesterligafinalen i Lisboa 23. august.

