Northugs blodprøve-svar kan drøye

NTB Sport

Den tidligere langrennsstjernen er siktet for fartsovertredelse, kjøring i påvirket tilstand og oppbevaring av narkotika etter at han ble stoppet av politiet på E6 ved Gardermoen sist torsdag.

Northug ble tatt med til legevakten for å avlegge blodprøve. Mandag antydet politiet overfor NTB at svarene av denne trolig foreligger i løpet av to uker. Tirsdag åpnes det for at det kan gå ytterligere noe tid.

«Når det gjelder analyseresultatet av blodprøve, tar det normalt tre uker frem til svaret foreligger», skriver politiadvokat Karoline Ekeberg i en epost til NTB.

Mandag fikk NTB opplyst at avhør av Northug vil finne sted i løpet av den nærmeste tiden. Tirsdag har ikke Ekeberg fått svar på om man har kommet nærmere et tidspunkt.

Ekeberg vil heller ikke si noe om hvilke eventuelle øvrige etterforskningsskritt politiet foretar seg i saken.

«Jeg ønsker ikke å gi detaljer rundt hvilke etterforskningsskritt politiet har gjennomført eller skal gjennomføre, utover at vi etterforsker saken på ordinær måte for å belyse hva som har skjedd», skriver politiadvokaten.

NTB har ikke kommet i kontakt med Northug-advokat Halvard Helle tirsdag.

(©NTB)