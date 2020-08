Hareide sikter mot seriegull med RBK

NTB Sport

Åge Hareide skrev under som ny RBK-trener tirsdag formiddag. Noen timer senere ble 66-åringen presentert på en pressekonferanse.

Der var han klar på at han har høye mål med sin nye klubb.

– Vi må starte med å bli seriemester. Vi når ingen vei videre, verken til mesterligaen eller andre ting, hvis vi ikke blir seriemester. På sikt må det være den klare målsettingen til Rosenborg, at de skal tilbake der de har vært så mange ganger før, sa Hareide på pressekonferansen.

Men at det blir seriegull denne sesongen tør selv ikke Hareide tro på. Det skiller 14 poeng opp til serieleder Bodø/Glimt etter 14 runder, altså nesten halvspilt sesong.

– Det å si at man skal vinne gull med 14 poeng opp er kanskje litt drøyt, da tar man kanskje litt hardt i. Men det å bli bedre, å vinne neste kamp, det er det som må være et mantra for oss å jobbe etter, sa Hareide.

Førstevalget

Hareide har vært RBKs førstevalg som erstatter for tidligere trener Eirik Horneland, og trenerprofilen har selv vært tydelig på at han har ønsket seg jobben.

66-åringen har samtidig vært gjennom en kneoperasjon, og det har skapt usikkerhet rundt når han kunne være aktuell for en ny trenerjobb. Nylig meldte han seg klar for å jobbe fullt fra 1. september.

– Det er veldig kjekt, sa Hareide da han tok ordet på pressekonferansen.

Han fortalte at han hadde gode opplevelser sist han var i Rosenborg, og trivdes godt i klubben.

– Som trener i dag er det viktig å komme til et ryddig hus, en plass der jeg vet at det er orden i sakene. Sånn som jeg opplevde Rosenborg sist, så var det det. Så får vi ta fatt på jobben og forsøke å gjøre Rosenborg så gode som mulig, innen fortest mulig tid. Sånn er en treners hverdag, sa den ferske RBK-treneren.

Dårlig skjult hemmelighet

Hareide har en fortid i Rosenborg. Han ledet klubben til serie- og cupgull i 2003, men sluttet samme høst for å bli Norges landslagssjef.

Ellers har han blant annet vært trener i Molde, Helsingborg (to perioder), Brøndby, Örgryte, Viking og Malmö. I tillegg ledet han fra 2016 til i vår Danmarks landslag med betydelig suksess.

Det har de siste dagene vært en dårlig skjult hemmelighet at Hareide skulle ta over Rosenborg. Da Hareides bil rullet inn på Lerkendal tirsdag ettermiddag ble han møtt av et stort pressekorps. Han svarte villig på spørsmål om både egen helse og kontraktsforhandlingene med Rosenborg.

Deretter forsvant han inn i klubblokalene for å rydde de siste praktiske detaljene av veien.

Kvalifisering

RBK opplyser at Hareide starter i jobben 1. september, og at de har skrevet en kontrakt som strekker seg ut 2021.

Trond Henriksen har ledet Rosenborg siden arbeidsforholdet til Eirik Horneland ble avsluttet i slutten av juni. RBK har tidligere kommunisert at Henriksen leder laget ut sesongen, men nå blir det ikke slik likevel.

Neste torsdag skal trønderklubben spille kvalifisering til høstens europaliga. Motstander er islandske Breidablik, og kampen går på Lerkendal.

