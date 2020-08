Hareide presentert som ny RBK-trener

NTB Sport

Et par timer før pressekonferansen på Lerkendal bekreftet Rosenborg på sine nettsider at trenerprofilen var ansatt. Da hadde Hareide selv for lengst bekreftet at han har fått jobben.

Hareides bil rullet inn på Lerkendal tirsdag ettermiddag. Der ble han møtt av et stort pressekorps, og 66-åringen svarte villig på spørsmål om både egen helse og kontraktsforhandlingene med Rosenborg.

Deretter forsvant han inn i klubblokalene for å rydde de siste praktiske detaljene av veien.

Førstevalget

Hareide har vært RBKs førstevalg som erstatter for tidligere trener Eirik Horneland, og trenerprofilen har selv vært tydelig på at han har ønsket seg jobben.

66-åringen har samtidig vært gjennom en kneoperasjon, og det har skapt usikkerhet rundt når han kunne være aktuell for en ny trenerjobb. Nylig meldte han seg klar for å jobbe fullt fra 1. september.

Da han ankom Lerkendal tirsdag antydet Hareide at han kunne komme til å begynne i jobben tidligere enn som så, men RBK opplyser at 1. september blir datoen da 66-åringen tiltrer.

Trond Henriksen har ledet Rosenborg siden arbeidsforholdet med Eirik Horneland ble avsluttet tidligere denne sesongen. RBK har tidligere kommunisert at Henriksen leder laget ut sesongen, men nå blir det ikke slik likevel.

Tilbake til Lerkendal

Hareide har en fortid i Rosenborg. Han ledet klubben til serie- og cupgull i 2003, men sluttet samme høst for å bli Norges landslagssjef.

Rosenborg er nummer fire i Eliteserien etter 14 spilte kamper. 14 poeng skiller opp til ligaleder Bodø/Glimt. Neste torsdag skal trønderklubben spille kvalifisering til høstens europaliga. Motstander er islandske Breidablik, og kampen går på Lerkendal.

Åge Hareide har tidligere vært trener i Molde, Helsingborg (to perioder), Brøndby, Örgryte, Viking og Malmö. I tillegg har han ledet det norske og danske landslaget.

