Fifa: Klubbene slipper å frigi spillere til landslag fra andre kontinenter i september

Endringene er gjort som følge av viruspandemien, opplyser Det internasjonale fotballforbundet på sitt nettsted.

Europeiske landslag skal fortsatt spille kamper i september, men Fifa har utsatt landslagsperioden for alle andre kontinenter slik at klubbene slipper å avgi spillere til landslag i disse områdene, noe som i mange tilfeller ville utløst karantene.

Mennenes landslagsperiode fra 31. august til 8. september i år strykes for alle kontinentale forbund unntatt Uefa. I stedet flyttes dette vinduet til perioden 24. januar til 1. februar 2022. Det sammenfaller blant annet med sluttspillet i afrikamesterskapet.

Fifa har også strøket landslagsperioden for kvinner i tiden 14. til 22. september for alle kontinentale forbund unntatt Uefa. Det betyr at europeiske kvinnelag slipper å frigi spillere til landslag fra andre kontinenter i denne perioden.

Det er også fattet en del formelle vedtak, som at kvinnenes OL-turnering er omberammet til perioden 21. juli til 6. august 2021.

