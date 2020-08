Tysk toppklubb legger inn «pandemiklausuler» i spillerkontrakter

NTB Sport

Forrige sesong ble tysk Bundesliga satt på pause i to måneder som følge av viruskrisen. Da kampene kom i gang igjen i mai, ble de spilt bak lukkede dører.

Det fikk store økonomiske konsekvenser for klubben. Lite tyder i tillegg på at fansen vil være tilbake på tribunene når den nye sesongen starter opp midt i september.

Flere klubber kom under koronapandemien til enighet med sine spillere om lønnskutt. Nå bekrefter Werder Bremen-ledelsen at nye spillerkontrakter som signeres vil inneholde egne klausuler medfører pålagte lønnskutt dersom det kommer en ny smittebølge.

– Vi ønsker og må beskytte oss mot de økonomiske tapene som måtte komme, sier sportsdirektør Frank Baumann til nettsiden Deichstube mandag.

– Intensjonen med klausulen er å sørge for at spillerne også gjør sin del for å avhjelpe de økonomiske utfordringene, tilføyer han.

Det er ventet at mange andre klubber vil gjøre det samme.

(©NTB)