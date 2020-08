Ny tennisstjerne trekker seg fra US Open

NTB Sport

Den rumenske stjernen sier at hun vil prioritere sin egen helse og foretrekker å bli værende i Europa under koronapandemien.

Halep vant i helgen WTA-turneringen i Praha og klaget blant annet over isolasjonen som spillerne må forholde seg til som en del av smitteverntiltakene.

– Etter ha vurdert alle faktorene under de spesielle forholdene som vi må leve under, har jeg bestemt meg for ikke å reise til New York for å spille i US Open, skriver hun på Twitter.

– Jeg har alltid sagt at jeg prioriter helsen, og derfor foretrekker jeg å bli værende i Europa for å trene, tilføyer den rumenske jenta.

Seks av de åtte best rangerte spillerne vil ikke delta i New York. Verdensener Ashleigh Barty og regjerende mester Bianca Andreescu har tidligere trukket seg fra turneringen som spilles på Flushing Meadows fra 31. august.

Til turneringen for menn, der Casper Ruud skal spille, har blant andre regjerende mester Rafael Nadal trukket seg.

