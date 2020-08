Northug siktet for tre lovbrudd – avhøres i nærmeste framtid

NTB Sport

Det bekrefter politiadvokat Silje Bergsholm overfor NTB mandag.

Lørdag sa politiadvokaten at Northug i første omgang var siktet for fartsovertredelse, men på spørsmål om siktelsen fra NTB mandag bekrefter Bergsholm at siktelsen nå inneholder tre lovbrudd.

– Siktelsen dreier seg om fartsovertredelse, kjøring i påvirket tilstand og oppbevaring av narkotika, sier Bergsholm.

Northug er dermed siktet for to brudd på veitrafikkloven. Det gjelder forholdene om kjøring i for høy hastighet og kjøring i ruspåvirket tilstand. Mistanken om oppbevaring av narkotika hører inn under straffelovens paragraf 231.

Avhør snart

Bergsholm opplyser videre at Northug vil bli avhørt i løpet av den nærmeste tiden, men vil ikke spesifisere akkurat når avhøret vil bli gjennomført.

– Må Northug møte til fysisk avhør eller gjøres det digitalt?

– Det har vi ikke tatt stilling til, det blir mer et praktisk spørsmål. Det vanlige er jo at man møtes fysisk, sier Bergsholm.

Det foreligger foreløpig ikke svar på blodprøvene Northug avga etter å ha blitt stoppet sist torsdag. Svarene kan komme til å være klare først om «et par ukers tid», opplyser politiadvokaten.

Bergsholm svarer videre følgende på om det jobbes mot en tiltale som skal ende i ubetinget fengsel.

– Litt tidlig å si nå, siden vi er såpass tidlig i etterforskningen og ikke har fått dette blodprøvesvaret, svarer Bergsholm.

Mindre mengde

Northug ble stoppet sist torsdag i en fartskontroll i 110-sonen på E6. Farten ble målt til 168 kilometer i timen og førerkortet til den tidligere langrennsstjernen ble beslaglagt.

Senere fant politiet også det som beskrives som en mindre mengde narkotika under en ransakelse av Northugs bolig.

NTB har forsøkt å komme i kontakt med Northugs advokat Halvard Helle mandag, men han har ikke besvart våre henvendelser.

