Giftige Inter slo Sjakhtar Donetsk, Sevilla venter i finalen

Inter ledet 1-0 til pause og puttet ytterligere til en fullt fortjent seier. Sjakhtar hang bare delvis med da Inter satte fart på ballen, og i 2. omgang kom det ytterligere fire scoringer fra de blå.

Dermed blir det spansk-italiensk i finalen kommende fredag.

18 minutter var spilt da Inter tok ledelsen. Det startet med et elendig utspill av Sjakhtars keeper Andrij Pjatov. Utspillet havnet rett i føttene på gode Nicolò Barella, og Barella dro seg fri på høyrekanten og slo et glitrende innlegg til Lautaro Martínez. 22-åringen stanget ballen flott i mål til 1-0 fra fem-seks meters hold.

Store sjanser

Inter hadde flere gode sjanser til å legge på til 2-0, men de var ikke dyktige nok til å få ballen over streken da det gjaldt som mest. Målscorer Martinez, Romelu Lukaku og Roberto Gagliardini rotet alle bort gode muligheter rundt halvtimen spilt. Inter hadde en god periode midtveis i kampen.

2-0 kom like etter en god Sjakhtar-mulighet. Marcelo Brozovic slo corneren som ble satt i mål med pannebrasken til Danilo D'Ambrosio 19 minutter ut i 2. omgang. Ingen raget høyere enn vingbacken som scoret sitt første europaligamål for sesongen.

Plutselig løsnet det helt for Inter, og 74 minutter var spilt da Lautaro Martínez gjorde sitt andre for kvelden og 21. for sesongen. Den var det Romelu Lukaku som hadde målgivende på.

Dobling

På 4-0 i det 79. minutt var rollene byttet om. Martinez var tilrettelegger da Lukaku gjorde sitt 32. mål i sin første Inter-sesong. Nummer 33 til 5-0 kom bare minutter senere. Lukaku brukte høyrefoten da han satte inn sitt sjette på fem kamper i årets europaliga.

I 2. omgang var det mer eller mindre enveiskjøring mot det ukrainske målet.

Sjakhtar Donetsk har ikke mindre enn ti ukrainske landslagsspillere i troppen, og årets ukrainske seriemester hadde ikke tapt en fotballkamp siden mars før tapet mot Inter i Düsseldorf. I denne kampen gjaldt ikke det de hadde gjort før noe som helst. Laget fra Ukraina ble flere nummer for små.

Inter ble nummer to bak Juventus i årets serie A og er allerede kvalifisert til neste sesongs mesterliga.

