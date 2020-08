Barcelona-toppene i krisemøte

NTB Sport

Barcelona røk 2-8 for Bayern München i mesterligaens kvartfinale sist torsdag, et usedvanlig sviende nederlag for den seiersvante katalanske klubben.

En rekke spanske medier har i etterkant meldt at trener Setien vil bli sparket, og nyhetsbyrået DPA skriver at beslutningen vil bli bekreftet på styremøtet mandag.

Sportsdirektør Eric Abidals framtid skal også være oppe til diskusjon, og det samme gjelder angivelig planene til klubbpresident Josep Bartomeu. Sistnevnte er i utgangspunktet valgt for ytterligere ett år, men er under press for å innkalle til et ekstraordinært presidentvalg i klubben allerede nå.

Flere trenerprofiler er nevnt som mulige erstattere dersom Setien får sparken. Nederlandske Ronald Koeman skal stå høyt på listen.

Koeman har en fortid som Barcelona-spiller. Han er i øyeblikket landslagssjef i hjemlandet.

