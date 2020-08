Viking mistet seieren i sluttminuttene i seksmålskamp mot Stabæk

NTB Sport

Viking vendte 0-2 til 3-2 og ledet oppgjøret til det gjensto ni minutter av ordinær tid, men måtte se seieren glippe da Kosuke Kinoshita hamret inn målet som sørget for poengdeling i Stavanger.

Dermed er Viking fortsatt i poengnød etter en svak start på årets sesong, og laget falt ned på kvalifiseringsplass da Mjøndalen vant i Bergen.

– Vi er selvfølgelig veldig skuffet over at vi slapp inn det målet så sent, da vi følte at vi hadde fått litt kontroll på kampen, sa Viking-trener Bjarne Berntsen til Eurosport.

Det så mørkt ut for hjemmelaget etter halvspilt første omgang. Da ledet Stabæk 2-0 etter scoringer av Magnus Strandman Lundal og Emil Bohinen. Men Veton Berishas redusering få minutter før pause sørget for at rogalendingene kunne gå til pause med håp om poeng.

Viking snudde til 3-2 før kvarteret var spilt av 2. omgang, men måtte se verdifulle poeng gå tapt i sluttminuttene. Stabæk kunne juble for ett poeng mot Viking, men måtte for 18. gang på rad reise hjem uten full pott. Ikke siden år 2000 har Stabæk vunnet i Stavanger.

Effektiviteten skilte lagene

Det var effektiviteten som skilte lagene til pause. For mens Viking angrep og angrep uten uttelling, var Jan Jönssons menn langt mer effektive. På sitt første skikkelige angrep slo Hugo Vetlesen en superlur pasning som gjorde at Lundal plutselig var alene med Viking-keeper Arild Østbø.

20-åringen var iskald, lobbet ballen elegant forbi Østbø og satte inn sitt aller første eliteseriemål.

Bare sju minutter senere måtte Østbø på ny plukke ballen ut av nettet. Noe unødvendig la han Oliver Edvardsen i bakken i en duell, og dommeren pekte på straffemerket. Østbø reddet Emil Bohinens forsøk, men returen gikk rett tilbake til Stabæk-spilleren som fikk en enkel jobb med å doble ledelsen.

Tre minutter før pause kriget Veton Berisha inn sitt første mål for dagen og reduserte til 1-2.

Vakkert i hjørnet

Zymer Bytyqi utlignet til 2-2 da han tok med seg ballen til kanten av sekstenmeteren etter 53 minutter. Der så han at hjørnet var ledig da han vartet opp med et vakkert skudd som forsvant bak keeper Marcus Sandberg. I hjørnet, selvfølgelig.

Da Viking fem minutter senere fikk straffe, gikk Berisha fram og satte inn sitt annet, og snuoperasjonen var komplett. Straffen ble dømt etter at dommeren mente Mats Solheim dyttet Berisha over ende, en avgjørelse Stabæk-spilleren langt fra var enig i.

– Jeg synes det var billig. Hadde Jürgen Klopp (Liverpool-manager) stått her nå, ville han ledd av hele greia, men vi spiller i Eliteserien, og da er vel lista lagt litt lavere. Jeg klarer ikke å se at det er straffe. En bitteliten dytt, jeg mener det er for lite, sa Solheim til Eurosport.

Da så det lyst ut for Viking, men det ville seg ikke denne gangen heller for Bjarne Berntsens menn. Kinoshita ødela festen med sitt velplasserte skudd ni minutter før slutt. Dermed endte kampen 3-3.

Neste runde spiller Viking borte mot Strømsgodset på Marienlyst stadion, mens Stabæk tar imot Kåre Ingebrigtsens Brann.

(©NTB)