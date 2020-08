Tennis: Nok en verdensstjerne trekker seg fra US Open

NTB Sport

Bencic er nummer åtte på verdensrankingen, og bekrefter på Twitter at hun ikke stiller til start i Grand Slam-turneringen i New York som følge av koronasituasjonen.

– Jeg har tatt den vanskelige avgjørelsen om å droppe over US Open i New York og vil i stedet vende tilbake til touren i Roma neste måned, skriver sveitseren.

Dermed har hun falt på samme avgjørelse som verdensener Ashleigh Barty, regjerende US Open-mester Bianca Andreescu, Elina Svitolina og Kike Bertens. De er alle inne på topp 10-listen på kvinnens verdensranking.

Bencic er tydelig på at hun ser for seg å vende tilbake til turneringen neste år.

– Jeg ser fram til å vente tilbake til New York neste år og ønsker alle som skal spille der de kommende ukene all mulig hell og lykkel, skriver hun.

US Open starter 31. august og avsluttes 13. september.

