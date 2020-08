Storspill av keeper Bounou løftet Sevilla til 2-1-seier over Solskjærs United

NTB Sport

United tok ledelsen ved Bruno Fernandes på straffespark, men tidligere Liverpool-spiller Suso og innbytter Luuk de Jong vendte kampen med mål etter vakre angrep der United-forsvaret ble utspilt.

Ellers var det United som skapte sjansene i europaligasemifinalen i Köln. Hadde det ikke vært for storspill av keeper Bounou, ville kampen vært avgjort tidlig.

Særlig de første 8-10 minuttene av 2. omgang var et sjansebonanza for United, der feberredningene kom i rask rekkefølge. Akkurat som i kvartfinalen mot FC København på samme arena opplevde United at motstanderens keeper var i toppslag.

Dermed er det Sevilla som får spille europaligafinale fredag, i jakt på sin sjette tittel i turneringen.

– Dette er vanskelig. Gutta er knust i garderoben. Vi skapte masse sjanser, og det beste laget tapte i dag. De straffet oss for sjansesløsingen vår, sa United-kaptein Harry Maguire til BT Sport.

Solskjærs menn tapte semifinalen i ligacupen, FA-cupen og europaligaen. De kan trøste seg med at de med tredjeplass i Premier League sikret mesterligaspill til høsten.

Straffe igjen

Før det var spilt sju minutter fikk Manchester United straffespark. Anthony Martial spilte en lekker veggpasning til Marcus Rashford, som stormet fram og skjøt. Bounou reddet, men Rashford ble meid ned av Diego Carlos, og dommer Felix Brych pekte på straffemerket.

Det var Uniteds 22. straffespark denne sesongen, flest for et lag i en europeisk topp-fem-liga siden Barcelona fikk 24 for fire sesonger siden.

Fernandes, som avgjorde kvartfinalen mot FCK fra straffemerket, stoppet opp i tilløpet og gjorde et hopp før han skjøt. Slikt er sjelden lurt, men portugiseren knallet ballen i krysset.

Sevilla svarte på vakkert vis i det 26. minutt med et angrep i åtte trekk som satte United-forsvaret sjakk matt. Det startet med innkast på egen banehalvdel og endte da venstreback Sergio Reguilon ble spilt fram på siden og fant Suso alene ved motsatt stolpe. Han plasserte ballen utakbart i hjørnet.

Sjansefest

Fred, Martial og Fernandes hadde noen gode sjanser før pause, men det var etter sidebytte at Bounou skulle vise hva han kan. Den andre omgangen var bare 50 sekunder gammel da Fernandes vakkert spilte fram Mason Greenwood, som etter et følsomt medtak kunne avslutte alene med keeper. Bounou gjorde alt riktig og blokkerte med beinet.

Noen minutter senere sto Bounou i veien igjen da Martial fyrte løs ved lengste stolpe flott framspilt av Fernandes. Rett etter blokkerte utespillere da Rashford og så Fernandes kom til skudd i feltet.

I det 53. minutt ble Martial to ganger spilt alene gjennom av Paul Pogba. Først leverte Bounou en ny beinparade, så halvklarte han og så en lagkamerat rense rett foran mållinja.

Kampen jevnet seg noe ut etter det rushet, og i det 79. minutt var det Sevilla som viste effektiviteten United manglet, igjen med et angrep i mange trekk som dyttet United-spillerne ut av posisjon og duket for en enkel avslutning i mål. Franco Vázques, også han innbytter, satte opp kaptein Jesús Navas, som slo et innlegg bak forsvaret. De Jong trengte bare å sette foten på ballen.

Sevilla tar med seg en ubeseiret rekke på 20 kamper inn i fredagens finale mot Inter eller Sjakhtar Donetsk. Solskjær og hans lag kan rette blikket mot neste sesong.

