O'Sullivan verdensmester i snooker for sjette gang

NTB Sport

44-åringen ledet 10-7 etter første dag og 17-8 etter å ha dominert ettermiddagsøkta søndag. Han trengte bare å vinne ett parti søndag kveld for å avgjøre, og gjorde det umiddelbart med sifrene 104-1.

Det var engelsmannens første VM-tittel siden 2013. Han vant også i 2001, 2004, 2008 og 2012.

Begge semifinalene var svært spennende, da både O'Sullivan og Wilson vant 17-16 over henholdsvis Mark Selby og Anthony McGill. Sistnevnte slo norske Kurt Maflin i kvartfinalen.

Finalen ble aldri spennende. O'Sullivan ledet 6-2 etter første økt og ga aldri fra seg initiativet. Nå mangler han bare en tittel på å tangere rekorden til skotske Stephen Hendry.

O'Sullivan hadde ikke vært i semifinale siden han tapte for Selby i finalen i 2014.

– Jeg tenkte at jeg hadde en sjanse i år, men jeg trodde ikke det skulle holde til seier, sa han.

– Jeg er bare lei for at de ikke lot oss spille ferdig kampen lørdag kveld, for da var jeg i støtet, sa Wilson, som slo ut tittelforsvarer Judd Trump i kvartfinalen.

(©NTB)