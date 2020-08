Cecilia Brækhus tapte for første gang i karrieren – mistet alle fem VM-beltene

NTB Sport

Brækhus hadde muligheten til å skrive historie ved å bli den første bokseren noensinne som forsvarer en VM-tittel 26 ganger. I stedet ble det alt annet enn en festkveld i Tulsa lørdag.

I hennes 37. proffkamp – over 13 år etter den første – skulle det første tapet komme. Den norske boksedronningen fikk tøffere motstand enn på lenge og ble detronisert av den tre år yngre McCaskill.

– Om dette var min siste kamp, kan jeg forlate kvinneboksingen og bare si «jeg var en del av dette». Jeg bidro til å ta kvinneboksing til dette nivået, sa Brækhus til strømmetjenesten DAZN etter kampen.

Dommerstemmene til slutt viste 95-95, 97-93, 97-94 i favør McCaskill etter en meget jevn og spennende boksekamp i den amerikanske delstaten Oklahoma. Dermed var det ikke en enstemmig dommertrio, men like fullt et sviende nederlag for Brækhus.

– Dette er for den hjemløse 4.-klassingen Jessica. Dette er for den lille jenta som bare ikke brydde seg om hva folk syntes om henne og lærte å elske seg selv, selv om hun var skikkelig rar, sa en overlykkelig McCaskill.

Aggressiv

Den 35 år gamle tittelutfordreren gikk respektløst til verks og hamret løs mot den norske verdensmesteren fra første runde. Så offensiv var hun at Brækhus slet med å komme i gang med sin egen boksing.

Den regjerende verdensmesteren var langt fra like elegant som vi er vant med å se henne, og hun så noe tung ut mot den lille og kvikke McCaskill. Av de første fire rundene var amerikaneren klart best i to av dem.

Brækhus hevet seg noe mot slutten av oppgjøret, men i etterkant er det lett å fastslå at seiersmaskinen fra Bergen våknet for sent. Brækhus varslet selv knallform før duellen mot McCaskill, men motstanderen så mer aggressiv og bedre forberedt ut.

Dermed er også amerikaneren ny verdensmester i bokseforbundene WBA (World Boxing Association), WBC (World Boxing Council), WBO (World Boxing Organization), IBF (International Boxing Federation) og IBO (International Boxing Organization).

Stopp?

Etter tapet blir det enormt spennende å se hva som skjer videre med karrieren til Brækhus. Kampen mot McCaskill kan ha vært punktum, og hun er nå en mye mindre attraktiv motstander for en bokser som Katie Taylor og andre stjerner.

Brækhus' og Taylors promotor, Eddie Hearn, har tidligere varslet at det ligger an til et stormøte mellom de to bokserne. Nå ser det imidlertid ut til at det er McCaskills tur til å skinne på den store scenen.

Brækhus har skrevet en kontrakt med Hearns selskap Matchroom Boxing som gjelder for tre kamper. Nå har hun gått to av dem. Sist slo hun argentineren Victoria Bustos på poeng i Monaco. Det kan ha vært hennes siste seier.

I sosiale medier hylles Brækhus for sin opptreden og sitt intervju etter kampen. Samtidig er mange kritiske til at dommerne tildelte McCaskill seieren på grunn av statistikken fra kampen: Brækhus traff på 85 av sine 269 slag, mens den nye verdensmesteren bare traff på 84 av 499 slag.

