Analysen av Northugs blodprøve kan ta flere uker

Northug innrømmet fredag at han var blitt stoppet i en fartskontroll, mistenkt for ruskjøring og at det var gjort funn av kokain i leiligheten hans. Svaret på blodprøven som ble tatt på stedet, kan drøye i flere uker, melder VG.

– Det kan alt fra noen dager til noen uker. Det er vanlig at det tar et par uker. Det er ikke noen prioritet på denne prøven, sier politiadvokat Silje Bergsholm til VG.

Hun opplyser at det er Oslo universitetssykehus som analyserer blodprøven. Den ble tatt da politipatruljen på stedet fattet mistanke om at Northug var påvirket da han ble stoppet i 168 kilometer i timen i 110-sonen på E6 i Ullensaker.

