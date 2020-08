Witry-assist da Djurgården vant klart

NTB Sport

Fredrik Ulvestad måtte stå over kampen etter å ha pådratt seg sesongens fjerde gule kort mot Mjällby sist, men de to andre nordmennene gjorde jobben sin for den regjerende seriemesteren.

Witrys pasningsfot hadde allerede stått bak et par sjanser da han i første omgangs siste minutt tok hjørnespark. Midtstopper Emmanuel Banda nådde høyest og stusset serven inn i hjørnet.

Etter første omgang sto det 10-0 til gjestene i avslutninger, men Djurgården ledet bare 1-0.

Örebro spilte seg opp etter pause, og Bråtveit fikk mer å gjøre, men vertene kom ikke nærmere enn et stolpetreff. Djurgården økte to ganger ved innbytterne Nicklas Bärkroth (som gjorde comeback etter skade) og Edward Chilufya.

Djurgården på tredjeplass i Allsvenskan er fem poeng bak Malmö og ett bak Elfsborg. Tetduoen har begge en kamp mindre spilt.

Mandag reiser Djurgården til Ungarn for å spille mesterligakvalifisering mot Ferencvaros to dager senere.

