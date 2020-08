Red Bull taus om Northug-samarbeidet

NTB Sport

– Vår kommentar er at Petter Northug er en usedvanlig talentfull idrettsutøver, som har vært en venn av Red Bull i mange år. Han har innrømmet at han har begått alvorlige feil som han vil ta ansvar for, skriver kommunikasjonssjef Thea Moen i Red Bull Norge i en tekstmelding til NTB.

– Kommer dere til å videreføre avtalen med Northug?

– Dette er det vi har som kommentar.

Northug har hatt en avtale med Red Bull siden 2009. De valgte å fortsette samarbeidet med ham til tross for at han ble tatt og senere dømt for ruspåvirket kjøring i 2014.

