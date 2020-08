NTB Sport

– Det er tusenvis av barn og unge som ser opp til ham, og dermed er han med på å svekke omdømmet til idretten, og han er ikke den rollemodellfiguren han bør være, sier Raja til NTB.

– Hva begrunner du at han svekker idrettens omdømme med?

– Det er at idrettsstjerner har en rollemodell-rolle overfor barn og unge. Når en verdensstjerne av Northugs kaliber blir tatt for noe slikt, skaper det store overskrifter, og det skaper stor skuffelse hos de mange som elsker Petter Northug. Og la det være klart, jeg er en av dem som elsker Petter Northug og idrettsprestasjonene hans. Men dette her er ikke noe vi kan elske, sier Raja.

– Loven er lik for alle

Northug ble torsdag stoppet i 168 kilometer i timen på E6, og politiet fattet mistanke om at han var ruspåvirket. I leiligheten hans fant de narkotika, og Northug bekrefter selv at det dreier seg om kokain.

– Først og fremst vil jeg si at Petter Northug er en fantastisk idrettsmann, som har skapt enorme gleder for et norsk publikum. Men loven er lik for alle, han må stå til rette for sine handlinger, sier Venstre-politikeren.

Kulturministeren understreker at saken mot Northug ikke er avklart ennå, og politiet er tidlig i sin etterforskning. Men det Northug selv bekrefter på Instagram, er nok til å sjokkere Raja, som er jurist.

– Det er et sjokk for Idretts-Norge at en sånn type profil ikke er sitt ansvar mer bevisst, sier han.

Mener kokain gjør saken verre

Raja, som jobbet som advokat før han ble politiker, mener det er ekstra ille at kokain er innblandet i saken.

– På generelt grunnlag vil jeg si tre ting om de som bruker kokain: For det første er man med på å støtte de kriminelle, narkotikakartellene i Sør-Amerika, som dreper veldig mange mennesker. For det andre er det fattige bønder som blir tvunget til å jobbe på disse plantasjene, under slavelignende forhold. Og for det tredje så bidrar det til å hogge ned regnskogen, sier Raja.

Petter Northug har vært i problemer med politiet før. I 2014 ble han dømt til ubetinget fengsel for å ha fyllekjørt og krasjet luksusbilen sin like ved sin daværende bolig i Trondheim. Northug kom da tilbake og ble kongen av Falun-VM i 2015 og fikk folkets tilgivelse.

For tidlig å vurdere tilgivelse

Også politikere var da ute og uttrykte at Northug hadde deres tilgivelse. Raja mener tiden ikke er inne for å vurdere om Northug igjen kan bli tilgitt.

– Det å tilgi noen, det er noe helt annet enn at man skal stå til ansvar for sine handlinger. Alle som har gjort opp for seg, kan fortjene tilgivelse i neste runde. Men vi er ikke kommet dit ennå. Først må vi bli kjent med hva saken faktisk handler om. Det kan godt tenkes at det kan være rom for tilgivelse når det strafferettslige er avsluttet, sier Raja.

Han tenker med stor glede tilbake på Falun-VM da Petter Northug tok fire gullmedaljer.

– Det stuntet han gjorde da han gikk mellom de to på oppløpet og vant femmila, det er det bare Northug som klarer, sier kulturministeren.