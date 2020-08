Piqué: – Vi trenger endringer i Barcelona

NTB Sport

– Jeg har det vondt nå, det har vi alle. Vi kan ikke hevde oss på denne måten. Vi trenger endringer i klubben, og ikke bare spillerne. Vi trenger endringer i hele strukturen, på alle nivåer, sa forsvarskjempen til Movistar.

Det gikk rykter om at Setién fikk sparken rett etter at laget ble ydmyket av Bayern München i mesterligaens kvartfinale, men klubbpresident Josep Maria Bartomeu ville ikke bekrefte det.

– Noen avgjørelser er allerede tatt, andre vil bli fattet som resultat av dette. Fra neste uke vil vi gå gjennom dem. Dette er ikke øyeblikket for å reagere, men for å tenke, sa Bartomeu.

For tidlig

Setién ville heller ikke trekke konklusjoner allerede fredag.

– Det er for tidlig å snakke om hvorvidt jeg skal bli i klubben eller ei. Realiteten er at det ikke avhenger av meg, sa han til Movistar.

– Jeg vil ikke snakke om hva som trengs i denne klubben. Jeg har vært her bare noen få måneder. Om Gerard sier at tiden er inne for store endringer så kommer ordene hans til å veie tungt.

Piqué gjorde det klart at han ikke bare snakket om trenerne og sportslig ansvarlige da han krevde endringer. Han er forberedt på en foryngelse av spillerstallen og på at også han er i fare.

Åpen for å gå

– Vi må endre dynamikken, for vi traff bunnen i dag. Vi må stole på at folk gjør det rette. Om de finner at jeg må bort så er jeg den første til å godta det, sa han.

– Det var en fryktelig kamp, og jeg har en forferdelig følelse. Det føles skamfullt.

Setién hadde den samme følelsen.

– Det er et forferdelig smertefullt tap. Vi startet ganske bra, men vi mestret ikke motstanderens kraft. I mange av spillets faser overkjørte de oss, sa han.

