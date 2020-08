PSG-stjerner usikre til mesterligasemifinale

NTB Sport

PSG opplyser at keeper Navas har pådratt seg en muskelskade i låret og er usikker til kampen kommende tirsdag.

Skaden oppsto på tampen av kvartfinalekampen mot italienske Atalanta. Målvakten ble da erstattet av Sergio Rico.

Thiago Silva fullførte kampen, til tross for at også han skal ha skadet muskulaturen i låret. Ifølge PSG er klubblegene optimistiske med tanke på at brasilianeren kan spille mot Leipzig.

Midtbanespiller Marco Verratti fortsetter også opptreningen etter skade.

PSG slo Atalanta 2-1. Semifinalebilletten ble sikret med to sene scoringer.

