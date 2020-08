Ishockey-VM i Hviterussland vurderes flyttet

NTB Sport

I øyeblikket avventer forbundet situasjonen.

– Jeg hadde en samtale med René Fasel (IIHF-presidenten) torsdag kveld, der vi kom fram til at vi må følge utviklingen, sier presidenten i det svenske ishockeyforbundet Anders Larsson.

Neste års VM skal arrangeres i samarbeid mellom Hviterussland og Latvia fra 21. mai til 6. juni. Sluttspillet skal gå i Minsk.

Norges innledende kamper skal spilles i Riga, og motstandernasjonene er USA, Canada, Finland, Tyskland, Italia, Kasakhstan og Latvia.

Demonstrasjoner

Etter søndagens presidentvalg i Hviterussland, der sittende president Aleksandr Lukasjenko ble gjenvalgt med stort flertall, kom anklager om valgfusk. Det har ført til omfattende demonstrasjoner.

Rundt 7000 demonstranter er anholdt, og nærmere 1000 av dem som ble løslatt fredag snakket om tortur og mishandling.

Opposisjonslederen Svetlana Titsjanovskaja oppfordrer til fortsatte protester.

Det er bare seks år siden Hviterussland arrangerte et VM-sluttspill sist.

Følger utviklingen

De nærmeste to ukene skal IIHF følge utviklingen i Hviterussland, men ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass vil Latvias statsminister Krisjanis Karins allerede nå trekke seg fra samarbeidsarrangementet.

– Jeg tror hendelsene i Hviterussland dramatisk har endret situasjonen. Nå ser jeg ikke helt hvordan vi som land kan organisere et VM sammen med Hviterussland, sier Karins til TV-kanalen LTV7.

– Vi vet alle hvor stort et VM-arrangement er, og når det er mindre enn ett år til, vil det planleggingsmessig være problematisk for andre å ta over. Jeg har god tro på at IIHF kan ta hånd om denne situasjonen, sier den svenske ishockeypresidenten.

Årets VM skulle vært spilt i Sveits, men ble avlyst på grunn av koronapandemien.

